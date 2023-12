Petržalka bude hospodáriť v roku 2024 so sumou viac ako 65 mil. eur

Bratislava 12. decembra (TASR) - Bratislavská Petržalka bude v budúcom roku hospodáriť so sumou viac ako 65 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024, s výhľadom do roku 2026. Jednou z priorít by mala byť rozsiahlejšia obnova chodníkov.



"Vďaka za konštruktívny prístup poslancov, v dnešnej dobe nie je ľahké zostavovať rozpočty, napriek tomu, že ako mestská časť sa snažíme pristupovať seriózne. Máme konzervatívne rozpočty," skonštatoval pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.



Jednou z priorít rozpočtu mestskej časti bude väčšia obnova chodníkov a okolitých verejných plôch. K takémuto kroku chce pristúpiť samospráva aj po pilotnom projekte, ktorý mal pozitívnu odozvu od obyvateľov i poslancov, a aj s ohľadom na súčasný stav chodníkov, ktorý obyvatelia kritizujú. Podľa starostu vie mestská časť za tri roky dobehnúť to, čo sa v tomto smere urobilo v priemere za posledné desiatky rokov.



"Upozornil som však poslancov, že to bude znamenať, že za tri roky pôjde okolo 75 percent disponibilných prostriedkov na opravu chodníkov. Ale vieme problém výrazne posunúť," skonštatoval Hrčka. Priznáva, že mestská časť by potrebovala viacero investícií, rozhodla sa však zásadnejšie "pohnúť v tejto oblasti".



Ubezpečuje, že ostatné veci bude zároveň mestská časť poskytovať štandardne, no na viacero iných projektov jej zatiaľ financie nezostanú. V pláne má však pokračovať vo viacerých rozbehnutých projektoch športovej infraštruktúry, keďže sa mestská časť snaží reflektovať vždy na aktuálne výzvy. Popri športových halách má naplánované napríklad aj rekonštrukcie dvoch zatvorených bazénov.



"Je veľa vecí, ktoré chceme, ale uprednostňujeme tie, na ktoré vieme dostať od 30 do 50 či 60 percent cudzích zdrojov. Aby sme ušetrili čo najviac peňazí, reflektujeme na aktuálne výzvy," doplnil Hrčka.



Navrhovaný rozpočet na rok 2024 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 nižší. Zahŕňa iba príjmy, ktoré mestská časť očakáva s vysokou mierou určitosti. Týka sa to aj dotácií, kde uvažuje iba s obligatórnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu. Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu, respektíve po schválení prídelu do rezervného fondu z prebytku hospodárenia.