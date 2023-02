Petržalka by mala hospodáriť s vyše 56 mil. eur, predkladá návrh

Bratislava 12. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka by mala v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 56,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý predkladá miestny úrad na najbližšie rokovanie petržalských poslancov. Zastupiteľstvo by sa ním malo zaoberať v utorok (14. 2.). Petržalka začala podobne ako viaceré samosprávy rok 2023 v rozpočtovom provizóriu.



"Navrhovaný rozpočet na rok 2023 je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2022 nižší," konštatuje predkladaný materiál.



Rozpočet zahŕňa iba príjmy, ktoré samospráva očakáva s vysokou mierou určitosti. Týka sa to aj dotácií, kde uvažuje iba s obligatórnymi dotáciami zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie. Úrad tiež pripomína, že očakávané príjmy sú limitujúce aj pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu. Prejaví sa tiež nárast cien energií, ktorý mestská časť čiastočne zohľadnila, zohľadniť však bude potrebné aj štátom schválenú valorizáciu tarifných platov.



"Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky nevyhnutné na zabezpečenie činností mestskej časti, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zmluvných vzťahov," uvádza sa v predkladanom materiáli. Cieľom navrhnutých bežných výdavkov je tak zabezpečiť všetky obligatórne povinnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákona o obecnom zriadení i zákona o hlavnom meste SR Bratislavy.



Čo sa kapitálových výdavkov týka, oproti roku 2022 ide podľa samosprávy o výrazný pokles. Niektoré z projektov, ktoré neboli ukončené a dofinancované v roku 2022, budú v roku 2023 opätovne zapracované do rozpočtu jeho úpravou. "Tak ako po minulé roky sa kapitálové výdavky budú zvyšovať po schválení záverečného účtu za rok 2022, po schválení prídelu do rezervného fondu z prebytku hospodárenia," konštatuje úrad v materiáli.



Miestny úrad zároveň predkladá aj návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025, ktoré sú však len orientačné, respektíve výhľadové, nie záväzné.