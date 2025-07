Petržalka vyzvala magistrát na mimosúdne vyrovnanie

Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavská mestská časť Petržalka vyzvala magistrát hlavného mesta na mimosúdne vyrovnanie sa v spore o financie na materské školy. Mestská časť si podľa svojich slov uvedomuje, že súdny spor by mohol trvať roky a berie ohľad aj na finančnú situáciu mesta. TASR o tom informovala petržalská hovorkyňa Mária Halašková.



Ako podotkla, bývalý starosta Ján Hrčka nikdy plnú sumu, podľa hovorkyne takmer deväť miliónov eur, nežiadal a v prvom kroku chcel od magistrátu vysúdiť 4,3 milióna eur. Hlavné mesto je však podľa Halaškovej ochotné Petržalke dať iba 1,3 milióna eur.



„Hlavné mesto sa týmto spôsobom neoprávnene obohacuje na petržalských deťoch, ktoré na to v konečnom dôsledku doplácajú najviac. Nie je fér, že najľudnatejšia mestská časť dostáva v prepočte na jedného obyvateľa menej štátnych peňazí než tie najbohatšie bratislavské mestské časti,“ uviedla zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková.



Ako Halašková doplnila, advokátska kancelária, ktorá má v spore mestskú časť zastupovať, verejne prisľúbila, že v prípade mimosúdnej dohody upustí od svojej odmeny.



„Veríme, že hlavné mesto prijme našu férovú ponuku a dôjde k vzájomnej dohode, ktorá ušetrí verejné zdroje. A zároveň prinesie do materských škôl peniaze, na ktoré majú plnohodnotný nárok,“ uzavrela Jančoková.



Bratislavský magistrát v pondelok (21. 7.) kritizoval bývalého starostu Petržalky Jána Hrčku za zmluvu s advokátskou kanceláriou v spore týkajúcom sa financií pre materské školy. Nepozdáva sa mu nielen výška odmeny, ale ani to, že splnomocnenie malo byť podpísané až po jeho odchode z funkcie. Financie, ktoré žiada mestská časť platobným príkazom, považuje za neoprávnené. Bývalý starosta i mestská časť obvinenia odmietajú. Výber kancelárie i výška prípadnej odmeny je podľa nich v poriadku, chybný dátum označili za pochybenie právnej kancelárie. Požadované financie považuje miestna samospráva za opodstatnené.