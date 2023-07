Petržalka získala vyše milióna eur na obnovu plavárne ZŠ Pankúchova

Bratislava 4. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka získala viac ako milión eur na obnovu plavárne na základnej škole (ZŠ) na Pankúchovej ulici. Ide o dotáciu z Fondu na podporu športu (FNPŠ), mestská časť ju musí vyčerpať do konca roka 2025. Samospráva na práce vyčlení z vlastného rozpočtu viac ako 775.000 eur. Mestská časť má zároveň vybratého zhotoviteľa. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Zapájanie sa do externých výziev má pre nás veľký zmysel a prínos. Vďaka nim dokážeme zrealizovať dôležité verejnoprospešné projekty, z ktorých bude žiť niekoľko generácií," konštatuje starosta Petržalky Ján Hrčka.



Mestská časť má okrem Petržalskej plavárne, ktorá je samostatnou organizáciou, v správe aj ďalšie štyri plavecké bazény. Sú súčasťou základných škôl na Pankúchovej, Turnianskej, Holíčskej a Budatínskej ulici. Slúžia pre tunajších žiakov i rôzne plavecké kluby. Na všetkých bazénoch sa dekádami odkladanej údržby podpísal "zub času", najviditeľnejšie práve na bazénovej hale na Pankúchovej, ktorá je roky v havarijnom stave.



Cieľom opráv bude komplexná obnova školskej plavárne, okrem iného sú napríklad všetky kovové prvky v bazénovej hale vrátane vzduchotechniky napadnuté koróziou. Bazén nie je možné v súčasnosti prevádzkovať. Obmedzená je tak aj reprezentačná činnosť, keďže nie je možné usporadúvať oficiálne súťaže pre deti a mládež na vyššej okresnej či regionálnej úrovni. Súčasťou prác bude i prispôsobenie vstupu do bazéna pre zdravotne znevýhodnených plavcov.



Mestská časť investovala posledné roky najmä do oblasti vzdelávania v kontexte rozširovania kapacít verejných materských škôl, rekonštrukcie kuchýň a jedální či sociálnych zariadení. V najbližšom období pri investíciách sústredí financie aj do rozvoja športovej infraštruktúry. Samospráva okrem dotácie na obnovu spomínanej plavárne získala dotáciu 1,2 milióna eur aj na projekt výstavby modernej multifunkčnej športovej haly v areáli školy na Pankúchovej ulici. V tomto prípade ide o dotáciu od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, vyčerpať ju musí do konca roka 2023.