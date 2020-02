Peugeot sa vlani podieľal 36 % na celkovej francúzskej produkcii

Paríž/Miláno 25. februára (TASR) - Francúzska automobilka Peugeot vyrobila v roku 2019 v domácich závodoch celkovo 1.226.000 vozidiel, čo predstavuje 36 % celkovej francúzskej produkcie. Informoval o tom taliansky denník Il Sole 24 Ore.



Z toho 379.000 vozidiel, o 5 % viac ako v predchádzajúcom roku 2018, bolo vyvezených do zahraničia. To prispelo k obchodnej bilancii krajiny sumou 4,4 miliardy eur.



Značka Peugeot patrí do skupiny PSA, ktorej generálnym riaditeľom je Carlos Tavares. Ten v utorok poukázal na fakt, že od roku 2008 je príspevok celého francúzskeho automobilového sektora k obchodnej bilancii Francúzska záporný a jeho pasíva v roku 2019 dosiahli 15,3 miliardy eur. PSA je v tomto smere výnimkou.



„Skupina PSA je vo Francúzsku dobre etablovaná," uviedol Tavares. "Sme hrdí na to, že sme k obchodnej bilancii krajiny mohli prispieť ďalším pozitívnym výsledkom," dodal. Prebytok je podľa neho výsledkom záväzku tímov automobilovej skupiny, ktoré sa snažia vyvíjať atraktívne vozidlá a zabezpečiť konkurencieschopnosť francúzskych tovární v náročnom ekonomickom prostredí a zároveň prispievať k zmenám a posunu smerom k elektromobilom.