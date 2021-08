Pfizer a Moderna zvýšili v EÚ ceny vakcín proti ochoreniu COVID-19

Londýn 1. augusta (TASR) - Farmaceutické spoločnosti Pfizer a Moderna zvýšili ceny svojich vakcín proti ochoreniu COVID-19 v najnovších dodávateľských zmluvách s Európskou úniou (EÚ). Informovali o tom v nedeľu renomované hospodárske noviny Financial Times (FT).



Nová cena za jednu dávku vakcíny od Pfizeru je 19,50 eura namiesto pôvodných 15,50 eura, uviedli noviny s odvolaním sa na časti zmlúv, do ktorých sa im podarilo nahliadnuť.



Cena vakcíny Moderna sa zvyšuje na 25,50 USD (21,44 eura) za dávku z 19 eur pri prvom nákupe. To je ale menej ako pôvodne dohodnutých 28,50 USD, pretože EÚ zvýšila objednávku, uvádza sa v správe FT, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.