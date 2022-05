Pfizer kúpi Biohaven za vyše 11 mld.USD

New York 10. mája (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer kúpi konkurenčnú farmaceutickú firmu Biohaven Pharmaceutical za viac než 11 miliárd USD, čo pre Pfizer znamená najväčšiu akvizíciu za posledných šesť rokov. Prevzatie firmy Biohaven, výrobcu lieku proti migréne, umožní Pfizeru posilniť portfólio v období blížiaceho sa ukončenia patentovej ochrany na niektoré z jeho liekov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Pfizer v utorok uviedol, že za Biohaven Pharmaceutical, výrobcu lieku proti migréne Rimegepant, zaplatí 11,6 miliardy USD (10,99 miliardy eur). To je najvyššia hodnota akvizície zo strany Pfizeru od roku 2016, keď koncern kúpil za 14 miliárd USD výrobcu onkologických liekov Medivation.



Pfizer má v súčasnosti vysoký objem hotovosti, odhaduje sa na približne 32 miliárd USD, čo umožnil najmä úspešný biznis s vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Firme však čoskoro vyprší patentová ochrana na niektoré z dobre sa predávajúcich liekov, ako sú onkologické lieky či liek na riedenie krvi Eliquis. Navyše Pfizer očakáva, že predaj vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa oproti minulému roku zníži.



V rámci akvizície Pfizer prevezme všetky zvyšné akcie firmy Biohaven, ktoré ešte nevlastní, a to po 148,50 USD v hotovosti. Ponúknutá cena predstavuje takmer 79-percentnú prémiu v porovnaní s ostatnou uzatváracou cenou akcií Biohavenu. Doteraz vlastnil Pfizer 2,6-percentný podiel v Biohaven Pharmaceutical, ktorý kúpil v novembri minulého roka.



Získaním Biohavenu začne Pfizer konkurovať najväčším predajcom liekov proti migréne, ako je napríklad spoločnosť Eli Lilly. Očakáva sa, že Rimegepant vygeneruje do roku 2030 tržby za viac než 4 miliardy USD. V minulom roku predstavovali tržby z tohto lieku 462,5 milióna USD.



(1 EUR = 1,0554 USD)