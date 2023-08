Pfizer oznámil pokles zisku aj tržieb v 2. štvrťroku

New York 1. augusta (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer v utorok oznámila, že jej zisk v 2. štvrťroku 2023 klesol, ale prekonal odhady Wall Street. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca júna 2023 znížil na 2,33 miliardy USD (2,11 miliardy eur) alebo 0,41 USD na akciu z 9,91 miliardami USD alebo 1,73 USD/akcia v 2. štvrťroku minulého roka.



Bez započítania jednorazových položiek vykázal Pfizer upravený zisk 0,67 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že zarobí 0,52 USD na akciu.



Tržby spoločnosti sa v 2. štvrťroku znížili o 54,1 % na 12,73 miliardy USD z 27,74 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 13,27 miliardy USD.



Spoločnosť Pfizer zároveň oznámila, že spustí program znižovania nákladov, ak dopyt po jej produktoch proti ochoreniu COVID-19 bude aj túto jeseň naďalej zaostávať za očakávaniami.



Pfizer predpovedá, že rok 2023 bude najslabším z hľadiska predaja produktov proti ochoreniu COVID-19 pred možným návratom k rastu v roku 2024.



Tržby z vakcíny Comirnaty klesli totiž v 2. štvrťroku o 83 % na 1,49 miliardy USD a z lieku Paxlovid o 98 % na 143 miliónov USD.



Spoločnosť však ponechala svoju prognózu ročných príjmov z produktov proti ochoreniu COVID-19 na úrovni približne 21,5 miliardy USD.



Pfizer sa pripravuje tiež na klesajúce príjmy z niektorých z jeho najpredávanejších liekov, ktoré budú čoskoro čeliť konkurencii lacnejších generických liekov. Zareagoval na to miliardovými akvizíciami, na čele s dohodou so špecialistom na liečbu rakoviny Seagen v hodnote 43 miliárd USD, ako aj zvýšenými výdavkami na výskum a vývoj.



Pfizer zároveň v utorok potvrdil svoje prognózy pre celý rok a naďalej očakáva upravený zisk v rozsahu 3,25 až 3,45 USD na akciu a tržby medzi 67 až 70 miliardami USD.



(1 EUR = 1,1023 USD)