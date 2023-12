Pfizer predpovedá slabé tržby z predaja liekov na COVID-19 v roku 2024

New York 13. decembra (TASR) - Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer očakáva slabé príjmy z predaja liekov na ochorenie COVID-19 v roku 2024. To ukazuje, že prechod na trh pri predaji vakcín po ich nákupe vládami na celom svete je pre firmu "bolestivý". TASR o tom informuje na základe správy AP.



Pfizer v prvej prognóze na budúci rok 2024 odhaduje, že celkové tržby, ako za liek Paxlovid, tak za vakcínu Comirnaty, dosiahnu zhruba 8 miliárd USD (7,40 miliardy eur).



Analytici pritom očakávajú v roku 2024 oveľa väčšie kombinované tržby, a to 14 miliárd USD, z toho 8,34 miliardy USD za vakcínu Comirnaty a 5,55 miliardy USD za liek Paxlovid.



Tržby za oba tieto produkty vlani dosiahli viac ako 56 miliárd USD, pričom minulý rok bol prvý celý rok, keď bol Paxlovid na trhu.



Americký koncern aj Wall Street očakávali pokles ich predaja od tohto roka, keďže dopyt sa znížil a výrobca liekov namiesto hromadného predaja vládam prešiel na komerčný trh.



V októbri však Pfizer varoval, že predaj vakcíny aj lieku je ešte slabší, ako predpokladal.



Koncern tak vykázal stratu za 3. štvrťrok vo výške viac ako 2 miliardy USD, pretože klesajúci predaj produktov na ochorenie COVID-19 znížil jeho príjmy.



Presnejšie, predaj lieku Paxlovid sa v minulom štvrťroku znížil medziročne o 97 % a vakcíny Comirnaty o 70 %.



Prechod na komerčný trh znamená, že výrobcovia liekov musia riešiť distribúciu do lekární a k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a rokovať s ich manažérmi a inými platcami.



Spoločnosť v stredu zároveň uviedla, že v roku 2024 očakáva celoročné tržby v pásme 58,5 až 61,5 miliardy USD, čo je menej než 62,7 miliardy USD, ktoré očakáva Wall Street. Zisk na akciu odhaduje Pfizer na 2,05 až 2,25 USD, zatiaľ čo analytici mu predpovedajú zisk okolo 3,17 USD na akciu.



(1 EUR = 1,0804 USD)