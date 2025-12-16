< sekcia Ekonomika
Pfizer revidoval výhľad zisku aj tržieb na fiškálny rok 2026
Autor TASR
New York 16. decembra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer revidoval výhľad zisku aj tržieb. Vo fiškálnom roku 2026 počíta s nižším ziskom, než prognózuje Wall Street. Dôvodom je pokles tržieb z predaja produktov proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pfizer očakáva upravený zisk na akciu v pásme 2,80 USD až 3,00 USD (2,38 až 2,55 eura), pričom analytici v priemere počítajú s 3,05 USD na akciu. Tržby by mali v roku 2026 dosiahnuť 59,5 miliardy USD až 62,5 miliardy USD. Trh predpovedá približne 61,59 miliardy USD.
Prognózy koncernu vychádzajú z predpokladu, že tržby z predaja produktov súvisiacich s COVID-19 budú približne o 1,5 miliardy USD nižšie než v roku 2025.
Pfizer zároveň potvrdil, že v prebiehajúcom fiškálnom roku 2025 očakáva upravený zisk na akciu v pásme 3 USD až 3,15 USD, pričom analytici prognózujú 3,13 USD. Tržby by mali dosiahnuť okolo 62 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1753 USD)
