Pfizer vo 4. kvartáli vykázal nečakaný upravený zisk

New York 30. januára (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles tržieb o viac než 40 % a čistú stratu takmer 3,4 miliardy USD. Po úprave o mimoriadne položky však firma vykázala nečakaný zisk a prekonala odhady trhov. Veľkou mierou sa pod to podpísali lepšie než očakávané výsledky biznisu súvisiaceho s výrobkami na liečbu ochorenia COVID-19. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v utorok oznámila, že za 4. kvartál minulého roka zaznamenala čistú stratu 3,37 miliardy USD (3,11 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 5 miliárd USD, keď vtedy firmu podporil vysoký dopyt po posilňovacích vakcínach a liekoch proti novému koronavírusu. Tržby vo 4. štvrťroku 2023 dosiahli 14,25 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 24,29 miliardy USD.



Na druhej strane, zisk upravený o mimoriadne položky zaznamenal 593 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 0,10 USD. Tieto výsledky tak výrazne prekonali očakávania analytikov. Tí počítali so stratou na úrovni 0,22 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0846 USD)