Pfizer vykázal v 3. štvrťroku stratu 2,4 miliardy USD

New York 31. októbra (TASR) - Americký farmaceutický gigant Pfizer v uplynulom štvrťroku skĺzol do červených čísel v dôsledku prepadu dopytu po prípravkoch proti ochoreniu COVID-19. Spoločnosť musela zo svojich zásob odpísať približne 5,6 miliardy dolárov (5,28 miliardy eur), výsledkom čoho bola strata takmer 2,4 miliardy USD po zisku 8,36 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Skupina už v polovici októbra upozornila na slabý dopyt po antivirotiku Paxlovid a vakcíne Comirnaty. Tržby spoločnosti za tri mesiace do konca septembra medziročne klesli o 42 % na 13,2 miliardy USD. Pfizer uviedol, že sa nachádza v polovici programu optimalizácie nákladov, ktorý by mal v roku 2024 priniesť úspory vo výške 3,5 miliardy dolárov. Spoločnosť tento rok nepristúpila k spätným odkupom svojich akcií a nepočíta s nimi ani v poslednom štvrťroku.



(1 EUR = 1,0605 USD)