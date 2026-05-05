< sekcia Ekonomika
Pfizer zaznamenal v 1. kvartáli pokles zisku o takmer desatinu
Farmaceutická spoločnosť oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala tržby na úrovni 14,5 miliardy USD (12,39 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 5 %.
Autor TASR
New York 5. mája (TASR) - Americký farmaceutický koncern Pfizer zaznamenal za 1. štvrťrok pokles zisku o takmer desatinu, napriek zvýšeniu tržieb. Dôvodom nižšieho zisku boli zvýšené náklady na výskum a vývoj, najmä onkologických liekov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Farmaceutická spoločnosť oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala tržby na úrovni 14,5 miliardy USD (12,39 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 5 %. Pfizeru vzrástli tržby z predaja viacerých produktov, vrátane lieku na riedenie krvi Eliquis a onkologického lieku Padcev. Tie do veľkej miery kompenzovali pokles tržieb z predaja výrobkov súvisiacich s ochorením COVID-19.
Spoločnosť však zároveň zaznamenala rast nákladov na výskum a vývoj, konkrétne o 12 %. Najvýraznejšie sa zvýšili náklady na výskum v oblasti onkologických liekov a liekov na obezitu. To sa odrazilo na vývoji zisku. Ten dosiahol 2,7 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 9 %.
Pfizer síce pokračuje vo výplate dividend, ustúpil však od procesu spätného odkúpenia akcií. V utorok uviedol, že tento rok žiadne spätné odkúpenie akcií neplánuje.
(1 EUR = 1,17 USD)
Farmaceutická spoločnosť oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala tržby na úrovni 14,5 miliardy USD (12,39 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 5 %. Pfizeru vzrástli tržby z predaja viacerých produktov, vrátane lieku na riedenie krvi Eliquis a onkologického lieku Padcev. Tie do veľkej miery kompenzovali pokles tržieb z predaja výrobkov súvisiacich s ochorením COVID-19.
Spoločnosť však zároveň zaznamenala rast nákladov na výskum a vývoj, konkrétne o 12 %. Najvýraznejšie sa zvýšili náklady na výskum v oblasti onkologických liekov a liekov na obezitu. To sa odrazilo na vývoji zisku. Ten dosiahol 2,7 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 9 %.
Pfizer síce pokračuje vo výplate dividend, ustúpil však od procesu spätného odkúpenia akcií. V utorok uviedol, že tento rok žiadne spätné odkúpenie akcií neplánuje.
(1 EUR = 1,17 USD)