Pfizer zvyšuje prognózu tržieb z vakcíny proti COVID-19

New York 2. novembra (TASR) - Spoločnosť Pfizer v utorok zvýšila celoročnú prognózu tržieb z predaja svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, keďže podpisuje dohody so štátmi o posilňovacích tretích dávkach. A postupne získava tiež povolenia na použitie svojich injekcií u detí.



Konkrétne Pfizer zvýšil odhad tržieb z vakcíny v roku 2021 o 7,5 % na 36 miliárd USD (31,09 miliardy eur) z 33,5 miliardy USD, ktoré očakával ešte v júli.



Vďaka bezprecedentnej globálnej snahe o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa spoločná vakcína Pfizeru a nemeckej spoločnosti BioNTech stala jedným z najpredávanejších produktov amerického koncernu v jeho približne 172-ročnej histórii.



Spoločnosť, ktorá bola predtým známa najmä vďaka liekom, ako sú Xanax a Viagra, si so svojím nemeckým partnerom rovnomerne rozdeľuje náklady a zisk.



Pfizer odhaduje, že dodá 2,3 miliardy dávok vakcíny z približne 3 miliárd, ktoré predpokladá, že vyrobí v tomto roku.



(1 EUR = 1,1578 USD)