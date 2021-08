Lane: Delta variant by nemal mať na ekonomiku eurozóny výrazný vplyv

Frankfurt nad Mohanom 25. augusta (TASR) - Rýchlo sa šíriaci delta variant nového koronavírusu bude mať pravdepodobne iba obmedzený vplyv na ekonomiku eurozóny. Tá zatiaľ stále smeruje k výraznému rastu v tomto aj budúcom roku. Uviedol to v stredu hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane.



Po nástupe infekčnejšieho delta variantu nového koronavírusu vo svete sa viacerí analytici začali obávať nepriaznivých dôsledkov na proces zotavovania svetovej ekonomiky. Lane však taký pesimizmus neprechováva. Ako povedal, vďaka napredujúcej vakcinačnej kampani a opatreniam v zdravotnej oblasti je Európa výnimkou, zatiaľ čo iné krajiny zápasia s väčším vplyvom variantu delta na zdravotný systém.



"Skutočnosť, že delta variant si nevyžiadal rozsiahlejšie protipandemické opatrenia a tie, ktoré sa prijali na lokálnej úrovni, boli dostatočne efektívne, naznačuje, že čo sa týka celkovej ekonomiky (eurozóny), vplyv (delta variantu) je zatiaľ do veľkej miery limitovaný," povedal Lane.



Približne dve tretiny obyvateľov eurozóny už dostali aspoň jednu dávku vakcíny a väčšina z 19 štátov eurozóny pokračuje v základných opatreniach na udržanie nového koronavírusu pod kontrolou. Ide najmä o nosenie respirátorov alebo rúšok a dodržiavanie odstupov. Ako Lane dodal, tento fakt spolu s lepšími než pôvodne očakávanými výsledkami za 2. kvartál znamená, že rast ekonomiky sa udržuje zhruba na úrovni evidovanej v júni, keď ECB zverejnila svoje ostatné ekonomické prognózy.



V tom období ECB odhadovala, že tento rok vzrastie ekonomika eurozóny o 4,6 %. Na budúci rok oznámila ešte mierne zrýchlenie rastu, a to na 4,7 %. "Povedal by som, že sme sa príliš nevzdialili od celoročných odhadov prezentovaných v júni," dodal Lane.



Zároveň však upozornil na problémy, ktoré môžu zasiahnuť do tempa rastu ekonomiky eurozóny po pozitívnom 2. kvartáli. Ide najmä o komplikácie v dodávkach, ktoré budú trvať pravdepodobne dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Nakoniec aj samotný variant delta, aj keď jeho vplyv je limitovanejší než v prípade predchádzajúcich vĺn pandémie, predstavuje pre ekonomiku určitý protivietor.