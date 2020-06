Phil Hogan nekandiduje na šéfa Svetovej obchodnej organizácie

Brusel 29. júna (TASR) - Komisár EÚ pre obchod Phil Hogan v pondelok vyhlásil, že sa nebude uchádzať o funkciu generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá sídli v Ženeve. Tlačová agentúra AFP uviedla, že svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že Európska únia čelí mnohým výzvam vrátane zotavenia sa z koronakrízy, obchodných sporov so Spojenými štátmi, vzťahov s Čínou a dokončenia rokovaní o obchodných vzťahoch so Spojeným kráľovstvom po brexite.



"Dôležitá obchodná agenda EÚ si vyžaduje plné a starostlivé zapojenie Európskej únie, a najmä jej komisára pre obchod," uviedol Hogan a spresnil, že jeho meno nebude figurovať medzi uchádzačmi o pozíciu generálneho riaditeľa WTO.



Írsky eurokomisár sa stal možným kandidátom na šéfa WTO začiatkom júna, keď pre tento úmysel získal podporu írskej vlády. V Bruseli však jeho ambície vyvolali prekvapenie, v novej Európskej komisii (EK), ktorá funguje od 1. decembra, obsadil jedno z kľúčových kresiel a jeho prípadný odchod by mohol narušiť politickú rovnováhu v kolégiu komisárov, o ktorú sa snažila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Súčasný generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo oznámil, že z funkcie odstupuje z rodinných dôvodov. Konečný termín na predloženie kandidátov na uvoľnenú funkciu bol stanovený na 8. júla.



Po Hoganovom odstúpení zo súťaže je v hre päť kandidátov: bývalý mexický zástupca generálneho riaditeľa WTO Jesús Seade Kuri, bývalá nigérijská ministerka financií Ngozi Okonjo-Iweala, bývalý egyptský diplomat Hamíd Mamdú, ktorý dlhé roky pracoval pre WTO, bývalý moldavský minister zahraničných vecí Tudor Ulianovschi a juhokórejský minister obchodu Yoo Myung-hee.



WTO čelí kritike administratívy USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého organizácia dozerajúca na obchodovanie vo svete si "zatvára oči" pred Čínou a musí prejsť rozsiahlymi reformami.



