Philip Morris zaznamenal v 1. kvartáli nárast zisku aj tržieb

New York 21. apríla (TASR) - Zisk aj tržby amerického tabakového koncernu Philip Morris International v 1. štvrťroku 2020 vzrástli a prekonali aj odhady analytikov. Napriek tomu zrušil celoročný výhľad príjmov pre pandémiu nového koronavírusu a jej ekonomické dôsledky.



Philip Morris International v utorok oznámil, že jeho čistý zisk sa v 1. štvrťroku 2020 zvýšil na 1,82 miliardy USD (1,68 miliardy eur) z 1,35 miliardy USD vlani.



Upravený zisk po prepočítaní na akciu v sledovanom období stúpol na 1,21 USD z 1,09 USD/akcia pred rokom. Analytici z Wall Street mu pritom predpovedali zisk 1,13 USD na akciu.



Tržby sa za tri mesiace do konca marca 2020 zvýšili o 6 % na 7,15 miliardy USD z vlaňajších 6,75 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali tržby v priemere 6,84 miliardy USD.



Objem predaja cigariet a tabaku v 1. štvrťroku klesol o 1,2 %.



Spoločnosť ruší usmernenie na rok 2020 z februára pre neistotu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedla však, že v 2. štvrťroku očakáva zisk v pásme 1 až 1,10 USD na akciu. Vedenie skonštatovalo, že koncern v 1. kvartáli zaznamenal len obmedzený vplyv pandémie na svoj výkon, pretože obmedzenia týkajúce sa sociálneho dištancu a cestovania sa na kľúčových trhoch začali zavádzať až v priebehu marca.



Výrobca cigariet značky Marlboro ale očakáva, že pandémia bude mať nepriaznivý vplyv na celoročný zisk, keďže sa predpokladá nárast nezamestnanosti a s ňou súvisiace zníženie disponibilného príjmu domácností. To bude mať dočasný vplyv na dynamiku trhu.



(1 EUR = 1,0860 USD)