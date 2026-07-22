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Philip Morris zredukoval prognózu svojho celoročného zisku
Spoločnosť výrazne investuje do diverzifikácie produktov mimo cigariet.
Autor TASR
New York 22. júla (TASR) - Americký tabakový koncern Philip Morris International zredukoval prognózu svojho celoročného zisku pre zintenzívňujúcu sa konkurenciu v ponuke tabakových produktov a pre negatívny vplyv vývoja na devízových trhoch. Firma za celý rok očakáva upravený zisk na akciu v pásme 8,26 až 8,41 USD (7,24 až 7,37 eura). Jej predošlá predikcia rátala s tým, že bude v rozmedzí 8,31 až 8,46 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Philip Morris výrazne investuje do diverzifikácie produktov mimo cigariet, ale čelí silnejúcej konkurencii v rýchlo rastúcej kategórii nikotínových vrecúšok zo strany takých produktov, ako je Velo od spoločnosti British American Tobacco.
Hoci americké regulačné úrady nedávno zaujali priaznivejší postoj k nikotínovým vrecúškam vrátane povolenia, aby sa určité produkty označovali za menej škodlivé ako cigarety, zvýšená konkurencia a cenový tlak vyvolali obavy o schopnosť spoločnosti Philip Morris udržať si vedúce postavenie na trhu. Tržby firmy v druhom štvrťroku však vzrástli o 10,4 % na 11,19 miliardy USD a prekonali odhad analytikov, že budú v objeme v 10,63 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Spoločnosť Philip Morris výrazne investuje do diverzifikácie produktov mimo cigariet, ale čelí silnejúcej konkurencii v rýchlo rastúcej kategórii nikotínových vrecúšok zo strany takých produktov, ako je Velo od spoločnosti British American Tobacco.
Hoci americké regulačné úrady nedávno zaujali priaznivejší postoj k nikotínovým vrecúškam vrátane povolenia, aby sa určité produkty označovali za menej škodlivé ako cigarety, zvýšená konkurencia a cenový tlak vyvolali obavy o schopnosť spoločnosti Philip Morris udržať si vedúce postavenie na trhu. Tržby firmy v druhom štvrťroku však vzrástli o 10,4 % na 11,19 miliardy USD a prekonali odhad analytikov, že budú v objeme v 10,63 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1408 USD)