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Philippine Airlines chystá nákup 15 boeingov a 9 airbusov
Firmy Airbus a Boeing sa odmietli k obchodným rokovaniam vyjadriť.
Autor TASR
Manila 12. júla (TASR) - Letecká spoločnosť Philippine Airlines sa chystá objednať si 15 lietadiel Boeing 787-10 a deväť strojov Airbus A350-1000, uviedli zdroje z leteckého odvetvia. Očakáva sa, že objednávky oznámia tento mesiac na leteckej výstave v anglickom meste Farnborough. Znamenalo by to, že tento filipínsky letecký dopravca kúpi lietadlá Boeing prvýkrát za takmer 20 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firmy Airbus a Boeing sa odmietli k obchodným rokovaniam vyjadriť. Spoločnosť Philippine Airlines tiež uviedla, že o potenciálnych nákupoch nemôže poskytnúť informácie. Šéf Philippine Airlines však v júni povedal, že jeho letecká spoločnosť plánuje v najbližších mesiacoch objednať nové lietadlá. Zároveň agentúra Bloomberg nedávno informovala, že dopravca sa rozhodol rozdeliť objednávku približne 20 lietadiel medzi Airbus a Boeing.
Washington sa v rámci svojej globálnej colnej politiky snaží znížiť americký obchodný deficit voči Filipínam, ktorý v roku 2024 dosiahol sumu takmer 5 miliárd USD (4,37 miliardy eur). Filipíny sa preto zaviazali zvýšiť dovoz zo Spojených štátov.
(1 EUR = 1,143 USD)
Firmy Airbus a Boeing sa odmietli k obchodným rokovaniam vyjadriť. Spoločnosť Philippine Airlines tiež uviedla, že o potenciálnych nákupoch nemôže poskytnúť informácie. Šéf Philippine Airlines však v júni povedal, že jeho letecká spoločnosť plánuje v najbližších mesiacoch objednať nové lietadlá. Zároveň agentúra Bloomberg nedávno informovala, že dopravca sa rozhodol rozdeliť objednávku približne 20 lietadiel medzi Airbus a Boeing.
Washington sa v rámci svojej globálnej colnej politiky snaží znížiť americký obchodný deficit voči Filipínam, ktorý v roku 2024 dosiahol sumu takmer 5 miliárd USD (4,37 miliardy eur). Filipíny sa preto zaviazali zvýšiť dovoz zo Spojených štátov.
(1 EUR = 1,143 USD)