Philips Electronics oznámila za 4. kvartál prepad zisku o tri štvrtiny

Amsterdam 24. januára (TASR) - Holandský výrobca elektrospotrebičov Philips Electronics oznámil za 4. štvrťrok pokles čistého zisku o takmer tri štvrtiny. Výsledky firmy ovplyvnili pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci, ako aj vyčlenenie vyššieho objemu financií v súvislosti so sťahovaním respiračných prístrojov z trhu.



Spoločnosť v pondelok oznámila, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla čistý zisk 157 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 74 %.



Zisk z pokračujúcich operácií predstavoval 139 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom dosiahol 508 miliónov eur. Výrazne ho ovplyvnilo vyčlenenie ďalších financií súvisiacich so sťahovaním miliónov respiračných prístrojov z trhu pre možnú degradáciu niektorých častí a ich prípadnú toxicitu. Firma oproti pôvodným plánom vyčlenila na tento účel navyše zhruba 220 miliónov eur.



Tržby zaznamenala spoločnosť na úrovni 4,94 miliardy eur. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku 2020 dosiahli 5,24 miliardy eur. Porovnateľné tržby klesli o 10 %, pod čo sa okrem problémov s dýchacími prístrojmi podpísali aj meškajúce dodávky komponentov a odklad inštalácie zariadení v nemocniciach.



V najbližšom období firma počíta s pokračovaním problémov spôsobených ďalšími vlnami pandémie nového koronavírusu a komplikáciami v dodávateľskom reťazci. Zhruba v polovici roka však očakáva zotavenie a v 2. polroku nástup výraznejšieho rastu. Ako spoločnosť dodala, za celý rok 2022 počíta s rastom porovnateľných tržieb o 3 až 5 %.