Philips Electronics sa prepadol do straty, prepustí tisíce ľudí

Amsterdam 30. januára (TASR) - Holandský výrobca elektrospotrebičov Philips Electronics sa vo 4. štvrťroku minulého roka prepadol do straty. Zároveň, s cieľom vrátiť sa k zisku, oznámil zrušenie tisícok pracovných miest. Firma stále pociťuje následky kauzy sťahovania respiračných prístrojov z trhu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že za 4. kvartál 2022 zaznamenala stratu 105 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala čistý zisk 151 miliónov eur. Aj daný zisk pritom znamenal výrazné zhoršenie výsledkov, keď vo 4. štvrťroku 2020 bol zisk spoločnosti o tri štvrtiny vyšší.



Strata z pokračujúcich operácií dosiahla na akciu 0,13 eura. V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázal Philips Electronics zisk na úrovni 0,16 eura.



V prípade úpravy o mimoriadne položky firma oznámila kvartálny zisk z pokračujúcich operácií, ktorý však medziročne klesol. Zatiaľ čo v poslednom kvartáli 2021 dosiahol 57 centov/akcia, vo 4. štvrťroku minulého roka to bolo 41 centov/akcia.



Na druhej strane, upravený zisk pred úrokmi, daňami a amortizáciou (EBITA) dosiahol 651 miliónov eur oproti 647 miliónov eur pred rokom a prekonal očakávania trhov. Analytici počítali s poklesom EBITA až na 428 miliónov eur. Tržby dosiahli 5,42 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 10 %.



Vedenie Philips Electronics zároveň oznámilo, že s cieľom vrátiť firmu do zisku zruší približne 6000 pracovných miest. Tento rok sa rušenie dotkne polovice pozícií, druhá polovica bude postupne rušená do roku 2025.



Nová reorganizácia je ďalšou po októbrovom oznámení zrušenia 4000 miest. Spoločnosť totiž stále zápasí s dôsledkami sťahovania miliónov respiračných prístrojov z trhu pre možnú degradáciu niektorých častí a ich prípadnú toxicitu. Firma zároveň dodala, že bude pokračovať v investovaní 9 % svojich tržieb do výskumu a vývoja, plánuje sa však zamerať skôr na menej projektov, avšak "významnejších".