Philips varuje pred poklesom zisku vo 4. štvrťroku o 40 %

Amsterdam 12. januára (TASR) - Holandský výrobca zdravotnej techniky Philips v stredu upozornil, že očakáva pokles základného zisku vo 4. štvrťroku približne o 40 %. Zasiahli ho totiž globálny nedostatok elektronických súčiastok, nedostatočná nákladná kapacita aj masívne stiahnutie jeho ventilátorov z trhu.



Philips predpovedá za tri mesiace do konca decembra 2021 zisk približne 650 miliónov eur.



A uviedol tiež, že jeho porovnateľné tržby vo 4. štvrťroku klesli medziročne o 10 % na 4,9 miliardy eur. To bolo približne o 350 miliónov eur menej, ako spoločnosť očakávala. Za celý minulý rok 2021 sa porovnateľné tržby znížili o 1 %, zatiaľ čo Philips počítal s ich miernym nárastom.



Ťažkosti s dodávateľským reťazcom tak prispeli k problémom, ktoré Philipsu spôsobilo stiahnutie ventilátorov. Spoločnosť na to musela nakoniec vyčleniť dodatočných 225 miliónov eur, pretože bolo potrebné opraviť viac zariadení, ako sa pôvodne očakávalo.



Philips minulý rok pôvodne vyčlenil 500 miliónov eur na výmenu až štyroch miliónov ventilátorov a dýchacích prístrojov na celom svete pre časti z polyuretánovej peny, ktoré môžu degradovať a stať sa toxickými.



Akcie Philipsu stratili približne tretinu svojej hodnoty, odkedy v apríli minulého roka oznámil stiahnutie ventilátorov z trhu.



Úplné štvrťročné a ročné výsledky spoločnosť zverejní 24. januára.