Philips zaznamenal rast zisku v 2. štvrťroku

Amsterdam 24. júla (TASR) - Holandský výrobca zdravotnej techniky Philips zaznamenal v 2. štvrťroku 2023 nárast zisku aj tržieb. A mierne zvýšil svoje celoročné ciele, ale zároveň vyjadril obavy v súvislosti so snahou Číny stať sa sebestačnou v oblasti zdravotnej technológie. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Upravený zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITDA) skupiny so sídlom v Amsterdame, bývalého priemyselného konglomerátu, ktorý sa teraz zameriava na medicínske technológie, za tri mesiace do konca júna 2023 vzrástol na 453 miliónov eur z 216 miliónov eur pred rokom. Ekonómovia pritom predpovedali spoločnosti zisk 394 miliónov eur. K lepším ako očakávaným výsledkom prispeli vyššie tržby a príjmy z licenčných poplatkov, ktoré čiastočne okresal rast nákladov.



Takzvané porovnateľné tržby skupiny v 2. štvrťroku stúpli o 9 % na 4,5 miliardy eur. Objednávky vzrástli oproti minulému roku o 3 %.



Spoločnosť Philips očakáva, že podmienky na svetovom trhu zostanú neisté. Má tiež obavy z vývoja vzťahov medzi Spojenými štátmi, Čínou a Európskou úniou, ako aj z úsilia Číny stať sa sebestačnou v kritických technológiách vrátane tých, ktoré súvisia so zdravím.



Za celý rok skupina očakáva porovnateľný rast tržieb o stredne veľké jednociferné číslo namiesto nižšieho jednociferného čísla v predchádzajúcom odhade, pričom neistoty pretrvávajú.



Spoločnosť poznamenala, že k dnešnému dňu znížila počet zamestnancov o približne 6600 z plánovaného zrušenia 7000 miest v roku 2023 a celkových 10.000 pozícií do roku 2025.