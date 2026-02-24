< sekcia Ekonomika
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie: S PMÚ sme sa urovnali v januári
Predstavitelia PMÚ informovali, že úrad udelil pokutu takmer osem miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP).
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Akciová spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie sa urovnala s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR v januári tohto roku. Uviedla to pre TASR za spoločnosť Miroslava Liptáková v reakcii na utorkové vyjadrenia predstaviteľov PMÚ o pokute za takmer osem miliónov eur za kartel pri dodávke liekov.
„Urovnanie sa týka konania, ktoré spočívalo v údajnej koordinácii vo verejnom obstarávaní a zdieľaní citlivých informácií s konkurenciou ešte v rokoch 2017 - 2020. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie počas celého konania spolupracovala s Protimonopolným úradom a súhlasila s urovnaním,“ priblížila Liptáková. Poznamenala, že urovnanie predstavuje zákonnú možnosť, v rámci ktorej je spoločnosť povinná uznať zistenia a právne posúdenie Protimonopolného úradu SR.
„Naša spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať najvyššie štandardy etického podnikania. Akékoľvek korupčné a nelegálne konanie považujeme za neakceptovateľné. V uplynulom období sme prešli výrazným posilnením v oblasti compliance, nastavili prísnejšie kontrolné mechanizmy a zaviedli nové štandardy transparentnosti. Aj naďalej chceme vystupovať ako stabilný, dôveryhodný a transparentný partner v distribúcii liekov a pri poskytovaní služieb výrobcom. Táto situácia neovplyvňuje každodenné fungovanie spoločnosti na slovenskom trhu a ani naše strategické plány a rozvoj do budúcnosti,“ dodala Liptáková.
Predstavitelia PMÚ v utorok na tlačovej konferencii informovali, že úrad udelil pokutu takmer osem miliónov eur za kartel medzi dvomi významnými dodávateľmi liekov vo verejnom obstarávaní pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Ide o spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a Transmedic Slovakia „v konkurze“, ktoré sa koordinovali v elektronických aukciách. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné.
