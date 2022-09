Piata CIIE má rozšíriť rozsah pre krajiny pásu a cesty

Shanghai 16. septembra (OTS) - CIIE, ktorá bola spustená v roku 2018, zahŕňa obchodnú výstavu, výstavu krajín a Hongqiao medzinárodné ekonomické fórum.Rozsah a vplyv CIIE sa naďalej rozširuje – plocha obchodnej výstavy sa zväčšila z 270 000 metrov štvorcových v roku 2018 na 366 000 metrov štvorcových v roku 2021, pričom prvé tri výstavy pomohli nasmerovať zahraničné investície v hodnote približne 30,5 miliardy USD do 622 projektov.Piata CIIE sa bude konať v Shanghai od 5. do 10. novembra tohto roku podľa plánu. Ako obvykle, po prvýkrát sa na CIIE zúčastní množstvo spoločností – medzi nimi sú svetový kovový a ťažobný gigant Rio Tinto Group a japonská nadnárodná polovodičová spoločnosť Renesas Electronics Corp.CIIE sa stala preferovaným miestom pre spoločnosti na oznamovanie nových výtvorov. Počas posledných štyroch výstav predstavili vystavovatelia viac ako 1500 nových produktov, technológií a služieb.CIIE ďalej otvorila obrovský čínsky trh a mala hlboký vplyv na svet, najmä na najmenej rozvinuté krajiny, na krajiny strednej a východnej Európy a na krajiny zapojené do BRI.Napríklad Mamani, remeselník z alpaky z Peru, sa kedysi živil predajom umeleckých diel z alpaky vo svojom stánku pri ceste a zarábal menej ako 20 dolárov na deň. Kvôli CIIE mu teraz objednávky z Číny generujú mesačný príjem 50000 dolárov a stabilné zamestnania pre ďalších 200 a viac remeselníkov ako on. "Bez objednávok z Číny bude veľa remeselníkov ako ja nezamestnaných," povedal.Silné účinky prelievania výstavy pritiahli viac pozornosti.Vo štvrtom CIIE upútali pozornosť čínskych spotrebiteľov mnohé produkty z Trinidadu a Tobaga. "Očakávame, že sa tento rok zúčastníme na piatej CIIE a vystavíme náš špeciálny tovar," povedala v nedávnom rozhovore Analisa Low, veľvyslankyňa Trinidadu a Tobaga v Číne.Pokiaľ ide o obchodnú výstavu, na piatej CIIE bude opäť šesť výstavných plôch — Potraviny a poľnohospodárske produkty, Inteligentný priemysel a informačné technológie, Zdravotnícke zariadenia a produkty zdravotnej starostlivosti, Spotrebný tovar, Obchod so službami a Automobily.Okrem toho séria vedľajších aktivít, ako sú propagačné aktivity v cudzích krajinách, podpisové ceremónie a fóra, urobili z CIIE viac než len šesťdňové veľtrhy, ale aj prostriedok na premenu vystavovateľov na investorov.Viac informácií o pripravovanej piatej CIIE nájdete na oficiálnej webovej stránke CIIE: https://www.ciie.org/zbh/en/