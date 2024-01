Piata žiadosť o platbu by mala byť predložená v štvrtom kvartáli 2024

Bratislava 18. januára (TASR) - Piata žiadosť o platbu v hodnote 598 miliónov eur v rámci plánu obnovy by mala byť predložená v štvrtom kvartáli tohto roku. Pôvodným termínom bol tohtoročný tretí kvartál. Dôvodom sú omeškania v implementácii niektorých opatrení, ako aj avizovaná revízia. Vyplýva to z informatívneho materiálu vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok vláda zobrala na vedomie.



Piata žiadosť sa skladá z 22 míľnikov a cieľov. Z informatívneho materiálu vyplýva, že v súčasnosti hrozí nesplnenie troch z nich a ďalších päť je v omeškaní.



Štvrtá žiadosť o platbu v hodnote 924 miliónov eur bola Európskej komisii (EK) predložená v decembri minulého roka. "Ak táto žiadosť bude EK úspešne vyhodnotená a následne schválená Radou EÚ, Slovensko získa ďalších 798,5 milióna eur," vyplýva z informatívneho materiálu.



Tretia žiadosť o platbu v plnej výške viac než 662 miliónov eur bola štátu vyplatená 28. decembra predchádzajúceho roku. "Spolu s predošlými žiadosťami o platbu získalo Slovensko už takmer dve miliardy eur vďaka úspešnému plneniu míľnikov a cieľov naviazaných na opatrenia plánu obnovy," uviedol Kmec.



Slovensku bolo taktiež vyplatené predfinancovanie vo výške 80,5 milióna eur na revitalizáciu kapitoly REPowerEU. Zámerom je urýchlenie jej cieľov, ktorými sú úspora energie, výroba čistej energie a diverzifikácia dodávok energie tak, aby sa urýchlil ekologický prechod a EÚ sa stala nezávislou od ruských fosílnych palív.



Z informatívneho materiálu taktiež vyplýva, že Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) previedla prostriedky z rozpočtu EÚ v sume takmer 267 miliónov eur do príjmov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Prostriedky sú určené na krytie uskutočnených výdavkov na implementáciu plánu obnovy.