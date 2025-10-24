< sekcia Ekonomika
Piatkové rokovanie začali diskusiou o zmenách v sociálnom poistení
Rezort navrhuje, aby sa obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, započítavalo do dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili v piatok 8. rokovací deň deň 40. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Rezort navrhuje, aby sa obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, započítavalo do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky.
Následne majú poslanci termínované ďalšie dva body programu. Venovať by sa tak mali návrhu uznesenia k negatívnemu vplyvu rozšírenia systému obchodovania s emisnými kvótam aj pre budovy a cestnú dopravu (ETS2) na sociálnu a hospodársku situáciu domácností v SR, ako aj novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorú predkladá koaličný poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD). V piatok by hlasovať nemali.
