PIE: Rast poľskej ekonomiky sa v závere roka môže spomaliť až na 1 %

Varšava 15. novembra (TASR) - Rast poľskej ekonomiky bude pokračovať v spomaľovaní, pričom v poslednom štvrťroku tohto roka by mohol dosiahnuť iba okolo 1 %. Uviedol to v najnovšej prognóze Poľský ekonomický inštitút (PIE), ktorý reagoval na údaje za 3. kvartál zverejnené štatistickým úradom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľský štatistický úrad v utorok zverejnil, že hrubý domáci produkt (HDP) Poľska vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 3,5 %. V predchádzajúcom štvrťroku rast dosiahol 5,8 % a v 1. kvartáli 8,5 %.



"Predpokladáme, že vo 4. štvrťroku sa tempo rastu spomalí na 1,5 %, prípadne až 1 %," uviedli ekonómovia z PIE. "Aktivita priemyselných podnikov sa oslabí v dôsledku nižšieho zahraničného dopytu a problémov energeticky náročných sektorov," dodali s tým, že v spomaľovaní rastu bude poľská ekonomika pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Za celý rok 2023 predpokladá PIE rast ekonomiky na úrovni približne 1,5 %.



Omnoho pozitívnejší vývoj v poslednom kvartáli tohto roka očakáva poľský minister rozvoja a technológií Waldemar Buda, podľa ktorého by HDP Poľska mohol vo 4. kvartáli vzrásť výraznejšie než za 3. štvrťrok. Podmienkou však je, že ekonomika nebude vystavená šokom. "Ak 4. štvrťrok neprinesie ekonomike nejaký šok, mohla by zaznamenať rast o viac než 4 %," povedal Buda.