Pierer Mobility predal vlani vyše 280.000 motoriek KTM a Husqvarna

Viedeň/Wels 2. februára (TASR) - Rakúska spoločnosť Pierer Mobility - pôvodne KTM Industries - predala vlani oveľa viac motocyklov než rok predtým a výrazne zvýšila zisky aj tržby. Firma oznámila, že výhľad pre tento rok je taktiež pozitívny.



Vlani predala celkovo 280.099 motocyklov, z toho 234.449 kusov značky KTM a 45.650 značky Husqvarna. To predstavuje medziročné zvýšenie o 7 %. Tržby stúpli o 4 % na 1,52 miliardy eur, prevádzkový zisk (EBIT) o 2,3 % na 131,7 milióna eur a zisk po zdanení o 12,3 % na 95,7 milióna eur. Pierer Mobility k 31. decembru 2019 zamestnával celkovo 4368 ľudí, z toho 3639 v Rakúsku.



KTM má v Európe nezmenený trhový podiel 12 %, kým v USA sa zvýšil na 9,7 %. V Indii stúpli registrácie motocyklov KTM o vyše 35 % a trhový podiel zo 4,5 % na 7,3 %.



Spoločnosť v tomto roku očakáva rast tržieb o 8 % až 10 %. Trhové podiely by sa pre kľúčové trhy pre značky KTM a Husqvarna mali zvýšiť. Cieľom výrobcu je stať sa trhovým lídrom na európskom motocyklovom trhu, k čomu mu má dopomôcť integrácia značky Gasgas.



Pierer Mobility by chcel v 1. kvartáli 2020 uviesť svoje akcie na burzu vo Frankfurte nad Mohanom.