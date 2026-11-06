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Pierrakakis: Kandidátmi na šéfa ECB sú P. Hernández de Cos a K. Knot
Pierrakakis pripomenul, že súčasná predsedníčka ECB Christine Lagardová 29. októbra informovala predsedu Európskej rady Antónia Costu, že k 7. februáru 2027 odstúpi zo svojej funkcie.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Predseda Euroskupiny Kyriakos Pierrakakis v piatok vydal oficiálne vyhlásenie k nomináciám na post predsedu Európskej centrálnej banky (ECB) a potvrdil, že v hre sú dvaja kandidáti - Pablo Hernández de Cos zo Španielska a Klaas Knot z Holandska, informuje bruselský spravodajca TASR.
Pierrakakis pripomenul, že súčasná predsedníčka ECB Christine Lagardová 29. októbra informovala predsedu Európskej rady Antónia Costu, že k 7. februáru 2027 odstúpi zo svojej funkcie. V dôsledku toho šéf Euroskupiny (združenia ministrov financií eurozóny) začal postup vymenovania nástupcu šéfky ECB a požiadal členské štáty eurozóny, aby svoje nominácie predložili do 6. novembra.
„Do stanoveného termínu som dostal dve kandidatúry - Pablo Hernández de Cos zo Španielska a Klaas Knot z Holandska. Euroskupina sa týmito kandidatúrami bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 9. novembra,“ uviedol Pierrakakis v oficiálnom vyhlásení.
Členov Výkonnej rady ECB vrátane jej predsedu vymenúva Európska rada na základe odporúčania Rady EÚ (ministri členských štátov), ktorá rozhoduje posilnenou kvalifikovanou väčšinou členských štátov eurozóny. Táto väčšina si vyžaduje podporu 72 percent členských štátov eurozóny (najmenej 16 z 21 krajín), ktoré zároveň predstavujú aspoň 65 percent obyvateľstva eurozóny.
V súlade s postupom výberu stanoveným v zmluve o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa pred prijatím konečného rozhodnutia Európskou radou uskutočnia konzultácie s ECB a Európskym parlamentom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Pierrakakis pripomenul, že súčasná predsedníčka ECB Christine Lagardová 29. októbra informovala predsedu Európskej rady Antónia Costu, že k 7. februáru 2027 odstúpi zo svojej funkcie. V dôsledku toho šéf Euroskupiny (združenia ministrov financií eurozóny) začal postup vymenovania nástupcu šéfky ECB a požiadal členské štáty eurozóny, aby svoje nominácie predložili do 6. novembra.
„Do stanoveného termínu som dostal dve kandidatúry - Pablo Hernández de Cos zo Španielska a Klaas Knot z Holandska. Euroskupina sa týmito kandidatúrami bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí 9. novembra,“ uviedol Pierrakakis v oficiálnom vyhlásení.
Členov Výkonnej rady ECB vrátane jej predsedu vymenúva Európska rada na základe odporúčania Rady EÚ (ministri členských štátov), ktorá rozhoduje posilnenou kvalifikovanou väčšinou členských štátov eurozóny. Táto väčšina si vyžaduje podporu 72 percent členských štátov eurozóny (najmenej 16 z 21 krajín), ktoré zároveň predstavujú aspoň 65 percent obyvateľstva eurozóny.
V súlade s postupom výberu stanoveným v zmluve o fungovaní EÚ (ZFEÚ) sa pred prijatím konečného rozhodnutia Európskou radou uskutočnia konzultácie s ECB a Európskym parlamentom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)