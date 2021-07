Piešťanské letisko opäť spúšťa charterové lety do Turecka

Piešťany 14. júla (TASR) – Na Letisko Piešťany sa po vynútenej pandemickej prestávke vracajú charterové lety. Prvý z nich povezie turistov do tureckého letoviska Antalya v nedeľu 25. júla. Oznámil to Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je väčšinovým vlastníkom letiska. Ako výhodu regionálneho letiska a charterových letov pre toto obdobie zvýraznil bezpečnosť, keďže pasažieri vôbec neprídu pri odlete a prílete do kontaktu s inými skupinami cestujúcich.



Lietať do Turecka sa bude z Piešťan až do konca septembra, v závislosti od záujmu verejnosti a vývoja epidemiologickej situácie. „Nadväzujeme na to, čo sme úspešne v roku 2019 začali a pre protipandemické opatrenia sme vlani museli rušiť,“ uviedol Viskupič. Pripomenul, že letisko bolo pred niekoľkými rokmi určené predchádzajúcim vedením TTSK na likvidáciu. „Pred dvoma rokmi sme po finančnej stabilizácii letiskovej spoločnosti a postupnom rozlietavaní mali prvých 31 charterových letov a počet cestujúcich stúpol z necelej tisícky na 10.500. Vlaňajšok sme mali pripravený ako prelomový, chystali sme rozšírenie ponuky úspešných charterov do Turecka a egyptskej Hurgady a mali sa realizovať aj prvé incomingové lety, ktoré od Stredomoria mohli priviezť prvých turistov. Žiaľ, plány utlmila pandémia, realizovali sa iba malé a súkromné a tiež výcvikové lety,“ konštatoval Viskupič.



O to viac TTSK víta, že možno v súčasnosti ohlásiť návrat charterových letov pre dovolenkárov zo širšieho regiónu, ktoré bude realizovať cestovná kancelária Happy Travel. Jej zástupca, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes uviedol, že prioritou je dodržiavanie všetkých hygienických opatrení počas leteckej prepravy, ako aj počas pobytu po prílete. Kancelária má zabezpečené informačné toky, aby turisti mohli reagovať na prípadné zmeny v destináciách a v krajine. Rovnako disponuje aj možnosťou zabezpečiť tzv. posledný let v závislosti od možných neočakávaných udalostí, ktoré by mohli v krajine nastať pre pandémiu. „Znamená to, že nech sa deje čokoľvek, turistov v každom prípade dovezieme späť, aj v inom čase či z iného miesta,“ povedal. Dopravu počas leta bude zabezpečovať letecká spoločnosť Tailwind Airlines lietadlom typu Boeing 737-400 s kapacitou 165 pasažierov.



Ako doplnil Viskupič, letisko môže zabezpečiť na požiadavku podľa platných opatrení vykonanie testov, hoci, ako konštatoval Berkes, podľa skúseností vie, že väčšina cestovateľov je zaočkovaná.