Piešťanské letisko privítalo prvý priamy let z Izraela

Piešťany 10. mája (TASR) - Letecké spojenie Tel Aviv - Piešťany - Tel Aviv sa stalo realitou. V stredu pristálo na medzinárodnom letisku v kúpeľnom meste lietadlo Airbus 320, ktoré na Slovensko priviezlo turistov z Izraela.



Lietadlá, ktoré budú odlietať z letiska Bena Guriona v Izraeli, pristanú v kúpeľnom meste Piešťany vždy v stredu večer o 18.10 h a späť odletia ešte v ten istý deň, a to o 19.25 h. Priamy let trvá približne 3,5 hodiny a letenky sú pre individuálnych záujemcov k dispozícii vo viacerých online rezervačných systémoch.



"Som rád, že sme privítali prvých turistov, ktorí využili novú a priamu leteckú linku. Považujem to za silný začiatok spolupráce v oblasti cestovného ruchu s krajinou Blízkeho východu. Sezóna potrvá od mája do polovice novembra a odbavených bude 28 priamych letov. Verím, že týmto krokom ešte viac podporíme rozvoj cestovného ruchu, malé a stredné podnikanie, ale aj prezentáciu nášho regiónu vo svete," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Z pohľadu počtu nocí strávených v ubytovacích zariadeniach patria turisti z Izraela po Čechoch a Nemcoch k najčastejším návštevníkom Trnavského kraja. Pre incomingový cestovný ruch sú preto veľmi dôležití. Leteckú linku využijú aj ľudia, ktorí zo Slovenska cestujú k Mŕtvemu moru alebo za kresťanskými pamiatkami v Jeruzaleme a Betleheme," povedal Pavol Kalman, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.



Na Letisku Piešťany pribudlo prvé letecké spojenie, ktoré bude voziť cestujúcich do trnavského regiónu. "Rozšírila sa tak ponuka leteckých spojení, ktoré využijú aj slovenskí cestujúci. Tento rok sa bude z Piešťan lietať do obľúbenej Antalye, egyptskej Hurghady a okrem Tel Avivu budeme mať spojenie aj na Cyprus do Larnaky," informoval riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák.