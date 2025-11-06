< sekcia Ekonomika
Piešťanský región pribudol na mapu regionálnych značiek
Symbolom značky je páv, ktorý reprezentuje legendu o objavení liečivých účinkov piešťanských vôd a bahna. Prvá výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 17. novembra.
Autor TASR
Piešťany 6. novembra (TASR) - Na mapu regionálnych značiek pribudol doteraz nezastúpený región Piešťansko, ktorý zahŕňa okresy Piešťany a Hlohovec. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) tak rozšíril systém regionálneho označovania výrobkov. Nová značka Regionálny produkt Piešťansko má za cieľ podporiť vidiecke podnikanie, zvýšiť atraktivitu regiónu a posilniť identitu miestnych výrobcov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Ako uviedli, symbolom značky je páv, ktorý reprezentuje legendu o objavení liečivých účinkov piešťanských vôd a bahna. Prvá výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 17. novembra. „Výrobcovia sa môžu prihlásiť, ak vyrábajú spotrebné výrobky, prírodné produkty, poľnohospodárske a remeselné výrobky a umelecké diela. Z prihlásených výrobcov vyberie odborná hodnotiaca komisia tých, ktorí splnia kritériá, ktorými sú najmä pôvod, originalita a vyhotovenie výrobku,“ ozrejmili.
Zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) Marek Krnáč uviedol, že marketingovú podporu a predaj regionálnych výrobkov certifikovaných značkou zastrešia Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany aj Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. Vlastníkom novej značky je miestna akčná skupina (MAS) Holeška.
Pri zavádzaní značky sa kraj inšpiroval u českých partnerov. V regióne Slovácko majú úspešne zavedený systém certifikácie značkou Tradičný výrobek Slovácka, ktorú aktuálne používa 87 výrobcov. Združenie Región Slovácko okrem kamennej predajne regionálnych výrobkov pri turistickom informačnom centre v Uherskom Hradišti prevádzkuje aj e-shop.
Zavedenie certifikácie značkou vzniklo ako aktivita projektu Kroj ako inšpirácia, ktorý implementuje KIRA spoločne s MAS Holeška, ktorá je vyhlasovateľom výzvy v rámci združenia Mikroregión nad Holeškou, a spomínaným moravským partnerom a ktorý je podporený z Fondu malých projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg ČR - SR.
