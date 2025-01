Piešťany budú hrať Final Four Česko-slovenského pohára

Bratislava 22. januára (TASR) - Piešťanské Čajky doplnili tím MBK Ružomberok a budú hrať Final Four Česko-slovenského pohára. V stredu o tom rozhodla Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (HK SBA).



Úradujúci majster Slovenska mal v utorok nastúpiť na kvalifikačný zápas proti Young Angels Košice, HK SBA ho v deň plánovaného zápasu zrušila. Pôvodne si mali Piešťany zmerať sily s Banskou Bystricou o účasť na Final Four, ale klub pred niekoľkými dňami SBA informoval, že odstupuje z kvalifikácie Česko-slovenského pohára.



"Náš klub k tejto súťaži a spoločnému projektu Slovenskej basketbalovej asociácie a Českej basketbalovej federácie vždy pristupoval s maximálnou vážnosťou a iniciatívou. Dôkazom toho sú aj dve organizácie finálového turnaja v Piešťanoch (2022 a 2024) a medailové umiestnenia vo všetkých uskutočnených ročníkoch. Veľmi nás mrzí, aká situácia nastala v kvalifikácii na Česko-slovenský pohár 2025 a že sa o dvojici účastníkov zo slovenskej strany nerozhodlo športovo na ihrisku. Hoci sa k nám v uplynulých dňoch dostávali čiastkové a neoficiálne informácie, oficiálne rozhodnutie HK SBA o zmenách v kvalifikácii Česko-slovenského pohára sme rovnako, ako ďalší účastníci, dostali až v pondelok 20. januára dopoludnia. Napriek tomu náš klub túto skutočnosť a neštandardnú situáciu akceptoval a bol pripravený do kvalifikácie nastúpiť. Situácia, do ktorej bol postavený náš nový protivník Young Angels Košice nás mrzí a jeho rozhodnutie chápeme a rešpektujeme. Celú vzniknutú situáciu považujeme za veľmi nešťastnú a veríme, že sa do budúcna zavedú opatrenia, ktoré budú podobným problémom predchádzať," uviedol piešťanský klub v oficiálnom stanovisku na svojej webstránke.



Štvrtý ročník Česko-slovenského pohára sa uskutoční 31. januára a 1. februára v Brandýsi nad Labem. Za českú stranu sa na toto podujatie prebojovali Levhartice Chomutov a KP Tany Brno.