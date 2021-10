Piešťany budú mať regionálnu kartu výhod

Piešťany 21. októbra (TASR) - Regionálnu kartu výhod, inšpirovanú vernostnými kartami z Tatier a Liptova, uvádza Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Má byť podľa výkonnej riaditeľky Tatiany Nevolnej účinnou metódou združovania vernostných výhod do jedného balíka. Lokálni podnikatelia sa do nového systému môžu zapojiť už od novembra.



"V tejto fáze vyzývame reštaurácie, kaviarne, hotely, penzióny, múzeá, športoviská a všetky ďalšie subjekty cestovného ruchu v Piešťanoch a okolí, aby sa v prípade záujmu do projektu pridali cez webovú stránku OOCR. U zákazníkov v iných regiónoch sa takéto karty tešia čoraz väčšej obľube," uviedla Nevolná. V pilotnom roku budú mať účasť zúčastnené subjekty spoločný marketing zadarmo, bez ohľadu či sú, alebo nie sú členmi Rezortu Piešťany.



Digitálna karta môže poskytovať rôzne druhy zvýhodnení. "Pokiaľ budú mať podnikatelia záujem, môžeme nastaviť systém aj ako vernostný program, teda hostia si budú na kartu zbierať body a po dosiahnutí istého počtu ich môžu uplatniť u poskytovateľa," spresnil predseda predstavenstva OOCR Michal Bezák.



"Cieľom projektu je, aby silná piešťanská sezóna netrvala iba počas leta, ale celoročne," doplnila Nevolná.