Piešťany hľadajú dodávateľa 11 elektronabíjacích staníc
Predmetom zmluvy bude kompletné dodanie verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily na území mesta na kľúč vrátane ich prevádzkovania a udržiavania.
Autor TASR
Piešťany 10. decembra (TASR) - Mesto Piešťany hľadá dodávateľa v súvislosti s vybudovaním 11 elektronabíjacích staníc s 22 nabíjacími bodmi. Pribudnúť majú do leta 2026. Zvýšia komfort pre majiteľov elektromobilov, zatraktívnia Piešťany pre turistov a prispejú k znižovaniu emisií. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zmluvy bude kompletné dodanie verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily na území mesta na kľúč vrátane ich prevádzkovania a udržiavania. Predpokladaná hodnota je 162.802 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk sa končí 12. decembra.
Mesto získalo na projekt financie z Plánu obnovy a odolnosti SR v hodnote takmer 150.000 eur. „Nabíjacie stanice budú strategicky rozmiestnené po celých Piešťanoch, aby ich obyvatelia aj návštevníci mali dostupné nabíjanie na frekventovaných a praktických miestach,“ priblížila pre TASR Hana Dupkaničová z príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP).
Výkon staníc sa bude odvíjať od možnosti distribučnej siete v daných lokalitách a podmienkach výzvy. Stanice budú dostupné pre vodičov na Námestí SNP a Nálepkovej ulici, na Čachtickej, Vodárenskej, Valovej, A. Hlinku, Javorovej, E. F. Scherera, Mateja Bela, Rekreačnej a Hlbokej.
Podľa samosprávy tak pribudnú nové možnosti v oblasti modernej a ekologickej dopravy. „Príprava projektu prebiehala približne dva až tri roky. Počas tohto času sa uskutočnila spolupráca pri výbere vhodných lokalít, ako aj preverenie možností pripojenia na rozvádzače a distribučnú sieť,“ uviedla Dupkaničová.
