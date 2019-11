Lávku pri Krajinskom moste v Piešťanoch pre havarijný stav zatvoria

Piešťany 27. novembra (TASR) - Od štvrtka bude z bezpečnostných dôvodov uzatvorená oceľová lávka pre peších na Krajinskom moste v Piešťanoch. Chodci môžu pre cestu ponad Váh použiť Kolonádový most. Informovala o tom piešťanská radnica, ktorá je vlastníkom komunikácie.



Zlý technický stav lávky bol známy už v roku 2015. "Predchádzajúce vedenie mesta hľadalo zdroje na opravu, zaoberalo sa tým aj vtedajšie mestské zastupiteľstvo, ale nenašli sa dostatočné prostriedky. Situácia sa neriešila, lávka nebola pravidelne udržiavaná. Hľadali aj možnosti financovania rekonštrukcie z grantových zdrojov, čo spôsobilo ďalšiu stratu času," konštatovala hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová.



V roku 2016 statik upozorňoval na potrebu robiť kroky aj v údržbe, ale k tomu nedošlo. "Na základe prípravy rozpočtu na rok 2020 sme požiadali o opätovnú kontrolu stavu lávky. Výsledky statickej kontroly z novembra 2019 jasne preukázali, že lávka nie je bezpečná a nespĺňa stanovenú normu. Degradácia materiálu prešla do stupňa nebezpečnosti. Stav je alarmujúci," konštatovala Moretová.



"Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič zvolal na pondelok (25. 11.) pracovné stretnutie za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, (TTSK), Správy a údržby ciest TTSK, vlastníkov sietí, starostov okolitých obcí, aby ich informoval o situácii," doplnila hovorkyňa.



Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu, rozpočet na rekonštrukciu je stanovený vo výške 483 000 eur a 35 000 eur pôjde na vybudovanie nového osvetlenia komunikácie.



"Samotná rekonštrukcia bude musieť byť realizovaná v dvoch fázach, pretože lávku uprostred delí vchod do kúpeľov. Primátor požiadal starostov, ale aj organizácie, ktorým lávka slúži na ich podnikateľské aktivity, aby zvážili možnosť participácie na rekonštrukcii lávky," dodala hovorkyňa.



Termín začiatku rekonštrukcie bude závisieť od finančných prostriedkov, teda aj schváleného rozpočtu mesta pre rok 2020. Do 6. decembra by mali byť predložené návrhy foriem participácie.