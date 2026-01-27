< sekcia Ekonomika
Piešťany podpísali zmluvu na výstavbu cyklotrasy Pod Párovcami
Zhotoviteľa vybrali v opakovanom verejnom obstarávaní.
Autor TASR
Piešťany 27. januára (TASR) - Mesto Piešťany podpísalo zmluvu so zhotoviteľom výstavby cyklotrasy Pod Párovcami v hodnote takmer 2,4 milióna eur. Zhotoviteľa vybralo v opakovanom verejnom obstarávaní. Cieľom je vytvoriť bezpečné cyklodopravné spojenie medzi letiskom a centrom mesta a napojiť sa na existujúcu aj plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej na webe mesta.
Celková dĺžka cyklotrasy presiahne sedem kilometrov. Viac ako dva kilometre z cyklotrasy budú tvoriť nové samostatné úseky, zvyšok budú takzvané upokojené zóny so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov a chodcov. Trasa má prepojiť viaceré časti mesta vrátane sídlisk, centra, škôl, kúpeľov a letiska a po prvýkrát aj tzv. staré Piešťany.
Projekt cyklotrasy bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z plánu obnovy, zameranej na rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Piešťany sa v hodnotení umiestnili na prvom mieste spomedzi všetkých schválených žiadostí. V najbližších dňoch má byť stavba odovzdaná zhotoviteľovi, ktorým je spoločnosť Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II.
V prvom obstarávaní bol pôvodný víťaz vylúčený pre nesplnenie niektorých podmienok a ďalší uchádzač v poradí zmluvu nepodpísal pre príliš krátky termín realizácie. Mesto preto požiadalo MD o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, čomu rezort vyhovel. Zhotoviteľ tak bude môcť realizovať stavebné práce aj v jarných mesiacoch. Projekt musí byť administratívne ukončený najneskôr do konca mája.
