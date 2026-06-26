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Piešťany poznajú zhotoviteľa sanácie pilierov Kolonádového mosta
Mesto plánuje zmluvu so zhotoviteľom podpísať v prvej polovici júla.
Autor TASR
Piešťany 26. júna (TASR) - Mesto Piešťany pozná víťaza verejného obstarávania na sanáciu pilierov Kolonádového mosta. Mesto plánuje zmluvu so zhotoviteľom podpísať v prvej polovici júla. Následne by sa mohli začať prípravné práce na sanácii pilierov národnej kultúrnej pamiatky. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Zákazku za 2.438.758 eur s DPH získala spoločnosť Metrostav DS. Do súťaže sa prihlásilo päť uchádzačov. Sanácia bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline. Zhotoviteľ bude postupovať podľa technologických postupov zohľadňujúcich náročné podmienky stavebných prác vo vodnom prostredí.
Radnica získala na úvodnú fázu obnovy pilierov z programu Ministerstva kultúry SR Obnov si svoj dom dotáciu vo výške 275.000 eur. Stavebné práce budú zahŕňať realizáciu pilót a betonáž pod vodou s cieľom zastaviť ďalšie vymieľanie podložia a zabezpečiť stabilitu mosta.
Kolonádový postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša, je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom Piešťan. Pre zhoršený technický stav pilierov je uzavretý od polovice októbra minulého roka.
Zákazku za 2.438.758 eur s DPH získala spoločnosť Metrostav DS. Do súťaže sa prihlásilo päť uchádzačov. Sanácia bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline. Zhotoviteľ bude postupovať podľa technologických postupov zohľadňujúcich náročné podmienky stavebných prác vo vodnom prostredí.
Radnica získala na úvodnú fázu obnovy pilierov z programu Ministerstva kultúry SR Obnov si svoj dom dotáciu vo výške 275.000 eur. Stavebné práce budú zahŕňať realizáciu pilót a betonáž pod vodou s cieľom zastaviť ďalšie vymieľanie podložia a zabezpečiť stabilitu mosta.
Kolonádový postavili v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša, je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom Piešťan. Pre zhoršený technický stav pilierov je uzavretý od polovice októbra minulého roka.