Pill: Úrokové sadzby v Británii budú možno musieť zostať vyššie

Londýn 13. mája (TASR) - Inflácia v Británii by sa mohla držať v nasledujúcom období na vyššej úrovni, než naznačujú odhady britskej centrálnej banky. To znamená, že aj úrokové sadzby budú pravdepodobne musieť zostať vyššie, než predpokladajú investori. Povedal to v utorok hlavný ekonóm Bank of England (BoE) Huw Pill. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Pilla je možné, že inflácia sa tak ľahko nedostane na úroveň inflačného cieľa BoE (2 %). „To môže znamenať, že odpoveď banky a jej menovej politiky s cieľom zabezpečiť návrat k inflačnému cieľu v rozumnom čase bude musieť byť do istej miery agresívnejšia,“ povedal hlavný ekonóm BoE na konferencii organizovanej London School of Economics.



Pill dal svoj postoj najavo aj na ostatnom zasadnutí Menového výboru BoE minulý týždeň, ktorý iba tesne, pomerom hlasov päť ku štyrom, rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na 4,25 %. Pill bol jedným z dvoch členov výboru, ktorý hlasoval za zotrvanie sadzby na pôvodnej úrovni. Ďalší dvaja, naopak, hlasovali za ešte výraznejšie zníženie hlavnej úrokovej sadzby, a to na 4 %.



Podľa Pilla by investori nemali predpokladať, že najnovší odhad BoE, že inflácia sa vráti na úroveň inflačného cieľa začiatkom roka 2027, znamená priame potvrdenie ich očakávaní v oblasti budúcich redukcií úrokových sadzieb. Ako uviedol, je tu riziko, že rast produktivity v Británii bude naďalej slabý, navyše, po raste spotrebiteľských cien v minulých rokoch vzrástol tlak na výraznejšie zvyšovanie platov.