Piloti United Airlines sa s aerolíniami dohodli, udržia si miesta

Chicago 28. septembra (TASR) - Piloti americkej leteckej spoločnosti United Airlines súhlasili s dohodou, ktorá zabráni zrušeniu takmer 3000 pracovných miest po 1. októbri. Všetci by si zároveň mali udržať pracovné miesta minimálne do konca prvého polroka budúceho roka.



Na základe dohody s pilotmi spoločnosť United Airlines rozloží drasticky zredukovaný letový plán, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu, na celú základňu pilotov. Všetkých približne 13.000 pilotov si tak minimálne do konca júna 2021 udrží prácu a firme to zároveň zredukuje náklady spojené s náročným výcvikom nových pilotov po tom, ako sa situácia zlepší a dopyt začne rásť. V prípade nedohody plánovali aerolínie od 1. októbra zrušiť postupne 2850 pracovných miest pilotov.



Do 1. októbra prepúšťať nesmeli, keďže do tohto termínu platí v USA 6-mesačný vládny program na podporu pracovných miest v aerolíniách. Letecké spoločnosti požiadali vládu o predĺženie pomoci na ďalších šesť mesiacov do konca marca budúceho roka, k čomu zatiaľ nedošlo. United Airlines preto naďalej počíta s prepúšťaním na ďalších pozíciách.