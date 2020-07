Termín odstránenia pilót z mosta nad VD Nosice posunuli na október

Považská Bystrica 18. júla (TASR) – Mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ale i vysoká hladina Vodného diela (VD) Nosice v máji a júni spôsobili problémy pri odstraňovaní kovových pilót okolo pilierov nového železničného mosta ponad priehradu. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Železničný most ponad VD Nosice je súčasťou rekonštrukcie železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá. Pilóty mal zhotoviteľ odstrániť už v marci. „Posun v termíne dokončenia bol zapríčinený vplyvom situácie okolo pandémie COVID-19, zhotoviteľom realizujúcim práce je česká firma Zakládání staveb. V máji a júni boli nepriaznivé hydrologické podmienky (vysoká hladina VD Nosice), ktoré nám nedovoľovali nástup na práce,“ zdôvodnila meškanie Feik Achbergerová.



Ako dodala, pilóty sú zdeformované vplyvom sedimentov v priehrade, preto je časovo náročné ich vyťahovanie. Dokončenie týchto prác sa predpokladá do októbra tohto roka. Pre práce na odstraňovaní požiadali ŽSR o zníženie hladiny VD Nosice, v posledných dvoch týždňoch znížili Slovenské elektrárne hladinu priehrady až o tri metre.



„Požiadavky na zníženie hladiny koordinujeme so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Slovenskými elektrárňami, pričom požiadavky sú väčšinou na úrovni 277,00 metra nad morom. Znamená to, že zhotoviteľ stavby nepožaduje rapídne zníženie hladín, ktoré je definované úrovňou 274,60 metra nad morom. Rapídne zníženie hladiny by nám znemožnilo pohyb s pontónovými súpravami po vodnej hladine,“ uviedla hovorkyňa ŽSR.



Ako informovala hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková, o zníženie hladiny na úroveň 277,0 metra nad morom a nižšie požiadali ŽSR v súvislosti s prácami na železničnom moste v rámci modernizácie železničnej trate na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu v úseku Púchov – Považská Teplá.



„Podľa platného manipulačného poriadku vodnej stavby Nosice je úžitkový objem nádrže medzi kótami 279,60 – 274,60 metra nad morom. To znamená, že v tomto rozmedzí môžeme kolísať s hladinou v nádrži bez obmedzení,“ doplnila Baková.



Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka bola vodná hladina priehrady 3. júla na úrovni 279,32 metra nad morom, postupne ju začali znižovať 6. júla. V piatok (17. 7.) ráno o 7. hodine dosahovala hladina výšku 276,54 metra nad morom. Najnižšia úroveň vodnej hladiny bola v utorok (14. 7.), keď klesla na úroveň 276,17 metra nad morom.