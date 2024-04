PIMCO očakáva tento rok iba dve redukcie úrokových sadzieb v USA

New York 6. apríla (TASR) - Americký dlhopisový fond PIMCO upravil svoj pôvodný odhad, čo sa týka počtu redukcií úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky, smerom nadol. Reagoval tak na najnovšie údaje o vývoji na trhu práce v USA, na ktorom vzniklo v marci podstatne viac nových pracovných miest, než sa čakalo. Informovala o tom agentúra Reuters.



V Spojených štátoch vzniklo minulý mesiac 303.000 nových pracovných miest po tom, ako vo februári sa ich vytvorilo 270.000, uviedlo v piatok (5. 4.) americké ministerstvo práce. Výsledok vysoko prekročil odhady analytikov, ktorí počítali s vytvorením iba 200.000 nových pozícií. Miera nezamestnanosti klesla na 3,8 % z februárovej hodnoty 3,9 %.



V reakcii na to fond PIMCO oznámil, že tento rok očakáva iba dve redukcie úrokových sadzieb. "V pôvodnej prognóze sme počítali s dvomi až tromi zníženiami, teraz náš základný scenár počíta v podstate iba s dvomi redukciami úrokových sadzieb," povedal Mike Cudzil z PIMCO pre agentúru Reuters. "Vývoj na trhu práce naznačuje, že Fed nebude mať záujem o príliš výrazné uvoľňovanie menovej politiky," dodal s tým, že je to v poriadku, pretože americká ekonomika je na tom v súčasnosti lepšie a vyššie úrokové sadzby dokáže zvládať.