Pinhová: EK sa usiluje o zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre SR
Rusko podľa nej zneužívalo závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Brusel 21. februára (TASR) - Európska komisia (EK) chce uistiť občanov Slovenska a Maďarska, že sa usiluje o zabezpečenie energetickej bezpečnosti v oboch krajinách. V sobotu to v príspevku na sociálnej sieti X uviedla hovorkyňa EK Paula Pinhová a zdôraznila, že zníženie závislosti od ruských fosílnych palív je kľúčové pre odolnosť Európskej únie, informuje TASR.
„Energetická bezpečnosť je jadrom záujmov Komisie. Máme kolegov, ktorí pracujú dňom i nocou, aby zabezpečili energetickú bezpečnosť vo všetkých 27 členských štátoch, spolu s odborníkmi v jednotlivých členských krajinách,“ doplnila Pinhová vo videu.
Rusko podľa nej zneužívalo závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine. Pripomenula, že Moskva tiež začala útočiť na kľúčovú energetickú infraštruktúru. „Tak sme sa dostali k udalostiam uplynulých dní týkajúcich sa ropovodu Družba, ktorý nie je schopný dodávať ropu, a to najmä tým, ktorí sú na týchto dodávkach stále závislí: Maďarsku a Slovensku,“ uviedla.
Zdôraznila, že EK je v úzkom a neustálom kontakte s maďarskými a slovenskými úradmi. „Aby sme sa uistili, že dokážeme riešiť všetky obavy vyplývajúce z útoku na túto infraštruktúru,“ zdôraznila Pinhová.
Podľa nej je ukrajinská vláda odhodlaná ropovod opraviť. „Teraz opäť vieme, ako sa príbeh vyvíja: Ukrajinci opravujú infraštruktúru, ktorá je denne ničená, a potom je opäť zničená. A preto si musíme opäť pripomenúť, že čím viac budeme nezávislí od ruských fosílnych palív, tým lepšie budeme na tom a tým menej sa budeme nachádzať v tejto situácii," vyhlásila hovorkyňa. Zopakovala, že Komisia denne spolupracuje s ľuďmi zodpovednými za energetiku a energetickú bezpečnosť na Slovensku a v Maďarsku.
