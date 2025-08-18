< sekcia Ekonomika
Písomná obchodná dohoda medzi EÚ a USA si vyžaduje nižšie clá na autá
Európska únia a Spojené štáty uzavreli koncom júla rámcovú obchodnú dohodu o clách, pričom mnohé kľúčové detaily je ešte potrebné objasniť.
Autor TASR
Berlín 18. augusta (TASR) - Nemecko v pondelok uviedlo, že Spojené štáty budú musieť dodržať dohodnuté nižšie clá na autá vyrobené v Európe, kým bude možné písomne finalizovať širšiu dohodu o obchode s Európskou úniou (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
„Predovšetkým clá na autá sa musia rýchlo znížiť podľa dohody. Sme si vedomí ich značnej záťaže pre ekonomiku orientovanú na export. Našou úlohou je naďalej plne podporovať Európsku komisiu v tomto procese,“ povedal hovorca nemeckej vlády na tlačovej konferencii.
Podľa dohody USA zavedú základné clo vo výške 15 % na dovoz z EÚ. Pre automobilový priemysel však stále platia tzv. kombinované clá, ktoré by sa mali znížiť na 15 % zo súčasných 27,5 %. Okrem toho Komisia čaká tiež na vydanie výkonných nariadení Bieleho domu vo veci rôznych dohodnutých výnimiek z ciel.
