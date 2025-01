Pistorius: Nemecko bude musieť podstatne zvýšiť svoj obranný rozpočet

Berlín 18. januára (TASR) - Nemecko bude musieť v strednodobom horizonte podstatne zvýšiť svoj obranný rozpočet po tom, keď vyprší platnosť osobitného fondu na modernizáciu armády. Vyhlásil to nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Po skončení špeciálneho fondu budeme od roku 2028 potrebovať najmenej 85 miliárd eur. To je o 30 miliárd viac ako dnes," povedal Pistorius v rozhovore, ktorý zverejnil v piatok (17. 1.) denník Süddeutsche Zeitung. Osobitný fond vo výške 100 miliárd eur vláda v Berlíne zriadila v roku 2022 v snahe posilniť nemeckú armádu po ruskej invázii na Ukrajinu.



Výdavky Nemecka na obranu v roku 2024 podľa odhadov dosiahli približne 52 miliárd eur, čo spolu s osobitným fondom predstavuje približne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Nemecko by sa malo usilovať o to, aby výdavky na obranu predstavovali aspoň 3 % HDP, uviedol Pistorius.



"Pri troch percentách hovoríme o niečo viac ako 120 miliardách na základe dnešného HDP," povedal s tým, že Nemecko je od tohto cieľa vzdialené. V budúcnosti bude krajina potrebovať konzistentnú úroveň financovania, aby udržala svoje ozbrojené sily na modernej úrovni, dodal Pistorius.



Zvolený prezident USA Donald Trump, ktorý v pondelok (20. 1.) nastúpi do úradu, nedávno vyzval spojencov v NATO, aby na obranu vynakladali 5 % svojho HDP.