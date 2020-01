Pitné vody Žitného ostrova nie sú ohrozené záťažou v Žabom majeri

Bratislava 28. januára (TASR) - Pitné vody Žitného ostrova nie sú ohrozené environmentálnou záťažou zo skládky v bratislavskej mestskej časti Rača, v lokalite Žabí majer. Deklaruje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Reaguje tak na utorkovú tlačovú konferenciu aktivistov z občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu, ktorí uviedli, že skládka je reálnou hrozbou pre vody Žitného ostrova, keďže v minulosti sa tu navážal odpad z bývalých chemických závodov. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) tvrdí, že pitná voda v Bratislave ohrozená nie je.



Envirorezort pre TASR uviedol, že za posledné štyri roky intenzívne zbavuje Slovensko starých environmentálnych záťaží. "Príkladom je aj lokalita Žabí majer, ktorá už minulý rok bola zaradená do skupiny 55 lokalít, na ktorých sa realizuje geologický prieskum. To i napriek skutočnosti, že pitné vody Žitného ostrova nie sú ohrozené touto záťažou. Uvedený kanál nie je v kontakte s pitnou vodou Žitného ostrova. Navyše, pitná voda je veľmi prísne monitorovaná a vďaka Lex Žitný ostrov aj prísnejšie chránená," spresnil hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.



V prípade lokality Žabí majer je podľa jeho slov už skončené verejné obstarávanie na geologický prieskum, boli získané vstupy na pozemky a skončili sa aj vrtné práce priamo v teréne. "Aktuálne dodávateľ analyzuje získané údaje, ktoré určia presné parametre záťaže. Teda mieru a rozsah kontaminácie. Na základe analýzy bude možné stanoviť najlepší možný spôsob sanácie a zároveň rozbehnúť potrebné konania," podotkol hovorca. Ako tvrdí, aktívni sú aj inšpektori a momentálne sa realizuje séria kontrol možných znečisťovateľov vôd. "Tie však ešte nie sú ukončené," poznamenal Ferenčák.



Ochrana vodárenských zdrojov patrí podľa jeho slov medzi priority MŽP. "Tento fakt jednoznačne potvrdzuje aj skutočnosť, že ministerstvo presadilo historicky prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí – Lex Žitný ostrov. Práve pri tomto zákone sme spojili odborníkov z viacerých ministerstiev a výsledkom je nadrezortná ochrana vody na Slovensku," tvrdí hovorca. Zákon podľa neho jasne stanovuje, čo sa pri zdrojoch pitnej vody môže a čo nemôže robiť, a zvýšili sa aj pokuty za nedodržiavanie pravidiel. Legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať obyvateľov vždy, keď bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko.



Aktivisti z OZ Za našu vodu v utorok uviedli, že priesak zo skládky Žabí majer postupne nateká cez kanál do Malého Dunaja a zároveň do bývalého kanála, takzvanej Smradľavky, ktorá preteká celou Bratislavou a tým má priamo ohrozovať kvalitu vody na Žitnom ostrove. "Je to ďalšia časovaná bomba. V otvorenom kanáli sa našli látky, ktorých limitné hodnoty v pitnej vode sú vyjadrené v mikrogramoch. Vzorky vody vykazujú kontamináciu najmä semi-prchavými organickými látkami, ako sú potenciálny ľudský karcinogén lindán, toxický 2-Methylbenzothiazol a ďalšie," priblížila predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič. Aktivisti navrhujú, aby sa vyčlenili adekvátne zdroje na ochranu Žitného ostrova, správne sa navrhol a realizoval komplexný monitorovací systém a taktiež aj vyhodnocovací systém.



Alena Trančíková z BVS na utorkovej tlačovej konferencii deklarovala, že pitná voda dodávaná vodovodnou sieťou všetkým obyvateľom Bratislavy je bezpečná.