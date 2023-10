Pivo môže v dôsledku klimatickej zmeny stratiť horkosť

Paríž 14. októbra (TASR) - Klimatická zmena ohrozuje pestovanie aromatického chmeľu v Európe, ktorý dodáva pivu jeho horkosť. Upozornila na to najnovšia štúdia, ktorá bola tento týždeň uverejnená vo vedeckom časopise Nature Communications. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Európske odrody chmeľu sú cenené pre svoje chuťové vlastnosti a používané pivovarníkmi po celom svete. Ale rastúce teploty a čoraz menej dažďa znižujú výnosy a koncentráciu zlúčenín, ktoré dodávajú pivu jeho osviežujúcu chuť. Ukázala to analýza údajov z piatich lokalít v Českej republike, Nemecku a na Slovensku, ktoré sú spolu s Poľskom hlavnými pestovateľmi chmeľu v Európe, uviedol spoluautor štúdie Miroslav Trnka.



Výnosy klesli na štyroch miestach o 9,5 až 19,4 % a boli stabilné na piatej lokalite, keď sa porovnali údaje z rokov 1995 - 2018 s rokmi 1971 - 1994. Zároveň sa znížila koncentrácia alfa kyselín alebo izohumulónov, ktoré sú zodpovedné za horkú chuť piva. Výskumníci na základe týchto údajov predpovedali pokles úrody o 4 až 18 %, zatiaľ čo koncentrácia alfa kyselín by sa mohla znížiť o 20 až 31 %, keď budú teploty stúpať a zrážky ubúdať.



Vzhľadom na očakávaný nárast sucha v strednej a južnej Európe vyzvali experti na "urýchlené adaptačné opatrenia na stabilizáciu medzinárodných trhových reťazcov", ako je presun plodín do vhodnejších oblastí alebo zavlažovanie.



Pestovatelia chmeľu sa snažia prispôsobiť sa, ale podľa Trnku sú ich možnosti obmedzené, keďže "chmeľ potrebuje špecifickú kombináciu klímy a pôdy". A pestovanie geneticky modifikovaných rastlín, ktoré lepšie odolávajú vyšším teplotám a suchu, je v Európe zakázané.



Pivovarníci sa môžu tiež pokúsiť upraviť svoje metódy, aby sa prispôsobili zníženej horkosti chmeľu.