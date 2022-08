Bratislava 5. augusta (TASR) - Pivo vytvára viac pracovných miest ako iné sektory. Uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Vladimír Machalík pri príležitosti Medzinárodného dňa piva, ktorý si svet pripomína v prvý augustový piatok od roku 2008.



Spresnil, že podľa údajov The Brewers of Europe až 95 % zamestnanosti, súvisiacej s pivom, je mimo samotných pivovarov. Jediné pracovné miesto v pivovare pritom priamo vytvára jedno pracovné miesto v poľnohospodárstve, jedno v maloobchode (retail), dve u dodávateľov a tri v gastrosektore. Je to napríklad dvojnásobne viac oproti automobilkám, kde jedno pracovné miesto u finálneho výrobcu vozidiel vytvorí ďalšie tri až štyri pracovné miesta. Celkovo tak pracovné miesto v pivovare vytvára až 17 ďalších pracovných miest v širšej ekonomike.



"Predaj piva sa v Európe ani na Slovensku stále nedostal na úroveň pred rokom 2020. Pivo je prírodný nápoj, citlivý na skladovanie a viac ako iné nápoje je prepojený so socializáciou v podnikoch a na podujatiach. Pivovarníci spolu s prevádzkovateľmi gastrozariadení, hotelov a festivalov tak dúfajú, že tento rok sa aspoň čiastočne priblíži k obdobiu pred pandémiou," zdôraznil Machalík.



V roku 2021 bol celoeurópsky predaj piva v puboch a reštauráciách stále o 35 % nižší ako v roku 2019. Vyplýva to zo správy európskeho združenia pivovarníkov The Brewers of Europe o vplyve pandémie na európsky pivovarnícky sektor a ekonomiku. Pokles predaja piva v gastrosegmente nahradil predaj piva v obchodoch iba čiastočne. Celková spotreba piva v Európe bola v roku 2021 stále o 28 miliárd hektolitrov nižšia ako pred pandémiou.



SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku, produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.