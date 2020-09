Veľký Šariš 8. septembra (TASR) – Pivovar Šariš investoval do sladovne viac ako 850 000 eur. Išlo o výmenu strojov a zariadenia. Proces, pre ktorý museli rozobrať strechu, prebiehal počas leta a pre pivovar bude znamenať nielen úspory energie, ale aj nižší ekologický dosah na životné prostredie.



„V minulom roku sme investovali viac ako 2 000 000 eur do plechovkovej linky, čo sa ukázalo ako kľúčové hlavne v mesiacoch tvrdej koronakrízy. Tento rok sme sa zase sústredili na zefektívnenie sladovne. Viac ako 550 000 eur išlo do novej triedičky jačmeňa a ďalších 300 000 eur si vyžiadali obracače zeleného sladu," povedal manažér Pivovaru Šariš Ján Čerkala.



Triedička jačmeňa je pre sladovňu kľúčové zariadenie, ktoré pomáha zabezpečiť lepšie a efektívnejšie triedenie jačmeňa.



„Vlani sme kúpili viac ako 22 000 ton sladovníckeho jačmeňa od slovenských pestovateľov. Z dôvodu sucha však jeho kvalita môže byť niekedy znížená. Jediná nová triedička nahradí sedem pôvodných strojov na čistenie a triedenie, ktoré doteraz zabezpečovali separáciu jačmeňa. Je výkonnejšia, bezpečnejšia a energeticky úspornejšia," povedal Čerkala s tým, že nové zariadenie bude znamenať aj zmenu procesu v samotnom spracovaní jačmeňa.



„Zjednoduší sa jeho cesta v rámci pivovaru, čo bude viesť k úspore elektrickej energie a zníženiu emisií CO2," doplnil Čerkala.



Nemalú sumu si vyžiadala aj investícia do ďalšieho páru obracačov zeleného sladu, keďže jeden pár už nebol schopný dostatočne pokrývať potreby produkcie pivovaru. Napriek investíciám do efektivity výrobných procesov Prazdroj neplánuje znižovať počet pracovníkov v závode a pracovné miesta v pivovare tak zostanú naďalej zachované.



Na oboch projektoch sa podieľalo viac ako 70 ľudí, osem z desiatich firiem, ktoré boli do výmeny zapojené, boli miestne a celý proces aj s prípravnými prácami trval takmer pol roka.